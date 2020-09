Aktuelles 23.09.2020

Alexa-Rezepte in Social Media

US-Nutzer von Amazons Sprachassistent Alexa können ab jetzt ihre Routinen auf Social Media mit anderen teilen.

Bei Routinen handelt es sich um von Usern selbst erstellte Sprachkommandos, durch die der Smart Speaker eine Kombination aus mehreren Aktionen ausführt. Amazon ermöglicht es Anwendern ab jetzt, ihre Routinen in eine eigene URL umzuwandeln, die sie anderen Alexa-Usern schicken können.



'Routinen sind unter Alexa-Kunden äußerst beliebt und wir machen es einfach, die nützlichsten davon mit anderen zu teilen. Wenn es zum Beispiel eine Routine gibt, die an Dehnungsübungen erinnert und gleichzeitig entspannende Musik spielt, können User sie auch ihren Freunden geben', erklärt Toni Reid, Vice President von Alexa.



In der Alexa-App können Anwender jede ihrer Routinen auswählen und in eine URL umwandeln. Diese können sie dann nach Belieben verschicken, egal ob über Social Media, als E-Mail oder SMS. Anwender, die eine solche URL erhalten, müssen lediglich auf dem Gerät, auf dem sie die Alexa-App installiert haben, darauf klicken. Dabei können sie einige Einstellungen verändern. Beispielsweise müssen sie definieren, welche Smart Lights der Sprachassistent ein- und ausschalten soll.



Amazon will die Verwendung von Alexa mit den Routinen vereinfachen. Der E-Commerce-Riese arbeitet momentan daran, seinen Smart Speaker für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Erst kürzlich hat Amazon in den USA beispielsweise eine eigene Anwendung für Immobilienverwalter gestartet, die selbst Mietern ohne eigenen Account Zugang zu Alexa ermöglicht.

