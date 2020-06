Web-Technik 06.06.2020

Kapitelmarkierungen in Youtube erzeugen

Die Zeitleiste von Youtube-Videos kann mehr als nur die Position im aktuellen Video erkennen. Wenn man Markierungen hinzufügt zumindest.

Die richtige Schreibweise der Zeitangaben ist dabei relevant, dann werden Kapitel gezeigt und auch die Bezeichnung der einzelnen Video-Teile in der Zeitleiste werden dort genannt.



Wie macht man Kapitelmarken in Youtube?



Wichtig ist eine Liste der relevanten Zeiten in der Beschreibung des Videos. Diese werden als Liste chronologisch untereinander geschrieben, beginnend mit 00:00. So kann in der Beschreibung eines Videos beispielsweise folgende Liste stehen, die die Kapitelmarkierungen auflöst:



Beispiel einer Videobeschreibung



00:00 Intro

00:10 Kapitel 1

00:30 Noch ein Kapitel

00:50 noch eines!

01:30 Ende des Videos, Abspann







Man ist dabei recht frei in der Beschreibung und der Anzahl, allerdings muss die Reihenfolge stimmen und das erste Element 00:00 sein. Gibt man das in die Videobeschreibung so erscheinen die Kapitelmarken im Video schon nach kurzer Zeit.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Kapitel #Video #Zeit







Auch interessant!



Youtube zeigt, wann die User aktiv sind

Die eigenen Follower auf Youtube sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Videos. Wann diese online sind, ist daher ein relevanter Faktor.





In einer Woche entfernt Youtube die Umfragen aus den Infocards. Sogar die Ergebnisse bisheriger Umfragen ...





Einen anderen Kanal mit @ zu verlinken, funktioniert nun auch in Youtube. Damit wird die Videoplattform n...