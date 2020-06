Web-Technik 17.06.2020

Google Maps für Spiele

Der Online-Kartendienst Google Maps bietet sein Gaming-Tool 'Google Maps Platform' ab jetzt öffentlich an. Bislang konnte nur ein kleiner Kreis von Entwickler-Teams die Anwendung nutzen.

Doch jetzt soll sie vor allem unabhängigen Designern das Erstellen von Augmented-Reality-Spielen (AR) für das Smartphone im Stile von 'Pokémon Go' erleichtern.



'Die Verwendung von Google-Maps-Daten durch unabhängige Entwickler birgt das Potenzial für viele Innovationen. Bei Fortschritten im Bereich Computer sind Videospiele meistens ein großer Antrieb. Ideen aus Games können in der Praxis in anderen Feldern helfen, beispielsweise bei Lernplattformen', sagt Gaming-Experte Hans Solar im Gespräch mit pressetext.



Mit Google Maps Platform können Designer Daten aus Google Maps verwenden, um reale Orte in das Spiel einzubinden. Neue Features ermöglichen es unter anderem auch, für den Spieler nicht relevante Orte auf der Smartphone-Kamera verschwommen darzustellen, was zu einem geringeren Stromverbrauch führt.



Google Maps Platform startete ursprünglich 2018 und war sehr bislang eher exklusiv nutzbar. Nur wenige Entwickler konnten das Tool verwenden und bislang sind nur zehn Games daraus entstanden. Viele unabhängige Designer haben Google kontaktiert und um die Möglichkeit gebeten, Google Maps Platform zu verwenden. Für den Preis von monatlich 200 Dollar (etwa 176 Euro) kann ab jetzt jeder Anwender sein eigenes AR-Game mit Google-Maps-Daten entwerfen.

