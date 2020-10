HTML 13.10.2020

Wordpress: Facebook/Instagram einbetten

Noch im Oktober verhindert Facebook die offene Einbettung von Inhalten aus seinen Social Networks in Wordpress-Beiträgen. Es werden neue Schritte notwendig, wenn man das weiterhin tun will.

Schlimmer noch: Auch schon bisher eingebettete Elemente aus Facebook und Instagram funktionieren ab nächster Woche nicht mehr. Erst durch eine Freigabe per Entwickler-App in der Facebook-API wird es möglich, dass Inhalte aus Facebook wieder eingebettet werden können. Das ist jedoch nicht ganz einfach und erfordert dann auch noch entsprechende Anpassungen der Schnittstelle auf der Seite von Wordpress.



Zunächst braucht es einen eigenen Entwickler-Account bei Facebook, den man unter developers.facebook.com bekommt und wo man eine neue App registrieren und aktivieren muss. Dort braucht es dann auch noch ein aktives 'oEmbed' samt Tokens für den Zugriff.



Ist damit auf Seiten von Facebook alles vorbereitet, braucht es noch entsprechende Änderungen der Einbettung auf der Seite von Wordpress. Dort werden die Einbettungs-Funktionen für Facebook vorsorglich auch entfernt, doch neue Plug-Ins schaffen Abhilfe:



Smash Facebook Feed

Smash Instagram Feed

oEmbed plus





Diese erlauben die Einbindung in Zukunft bzw. passen bestehende Embeds an die neuen API-Vorgaben an.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Facebook #Wordpress







