Aktuelles 20.02.2022

KI erkennt unausgesprochene Befehle

Das an einer Kette um den Hals getragene Gadget 'SpeeChin' erkennt geflüsterte Worte des Users für Sprachbefehle. Die Innovation entwickelt haben Assistenzprofessor Cheng Zhang von der Cornell University und sein Doktorand Ruidong Zhang.

Derzeit erfasst das kleine Gerät Englisch und Mandarin. Das Gerät enthält eine Inrarotkamera, die auf Hals und Kinn des Trägers gerichtet ist, einen Mikroprozessor, der für die Bildverarbeitung zuständig ist, und einen Bluetooth-Sender, der mit einem Smartphone kommuniziert. Formuliert der Nutzer Worte, ohne sie auszusprechen, verändert sich das Muster der Haut am Kinn. Das nutzen die beiden Informatiker zur Erkennung der Worte.



Die ungewöhnliche Spracherkennung hat mit einem Experiment begonnen, an dem je zehn Englisch- und Mandarinsprachige teilnahmen. Zhang ließ die erste Gruppe 54 Befehle aussprechen, die zweite 44. Fehler bei der Interpretation wurden umgehend korrigiert. Nach diesem Lernprozess erkannte das Gerät 90,5 Prozent der Worte auf Englisch und sogar 91,6 Prozent auf Mandarin. Schließlich rekrutierten die Forscher sechs Teilnehmer, die beim Gehen zehn Mandarin- und zehn englische Sätze aussprechen mussten. Hier war die Trefferquote geringer, was zum Teil daran lag, dass die Teilnehmer ihre Köpfe unterschiedlich bewegten. Die Versuche und das maschinelle Lernen fanden an der Zhejiang University in Hangzhou statt, an der Zhang zeitweise studierte.







Die Forscher haben sich für einen Halskettenanhänger entschieden, weil Menschen an diese Art Schmuck gewöhnt seien. Dass nur die Kinnpartie aufgenommen wird, stellt den Persönlichkeitsschutz zudem sicher, heißt es. Gedacht sei die Technik zum einen für Menschen, die nicht laut sprechen können, zum anderen für jene, die in einem sozialen Umfeld ihrem Smartphone Steuerbefehle geben wollen, ohne ihr Umfeld durch laute Sprache zu stören.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#KI #AI #Semantik







Auch interessant!

Produktivität durch Textersetzer

Sie schreiben 'mfg' und im eMail erscheint 'mit freundlichen Grüßen'. Oder ein 'angebot' wird sogar zu ei...



Sony: Kreative Lego-Roboter

Der japanische Elektronikriese Sony hat auf seiner Crowdfunding-Seite 'First Flight' ein Projekt vorgest...



Sprachsteuerung für 'Dead Space 3'

Die Kinect-Version von 'Dead Space 3' für Xbox 360 wird mit Sprachsteuerung erscheinen. Die Spieler könne...