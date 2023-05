Web-Technik 03.05.2023

Internet in Österreich: Tu Felix

Mit einer Analyse von 1,3 Mio. at-Adressen in Österreich startet 'tu felix' in den Mai. Dabei wurden Webserver, DNS und mehr durchleuchtet.

Eine rein technische Analyse von Daten in Form von 56 GB-Crawling-Material wurde am Feiertag in einer ersten Fassung online gestellt:



Tu Felix Austria Analyse





Dabei sind statistische Auswertungen aller Art aber auch Hinweise auf gefundene Besonderheiten des heimischen Webs, die der Autor bei der Bearbeitung entdeckt hat. Auch extremere Fundstellen, etwa eine 30MB große einzelne Website, wurden aufgeführt.



Das Ergebnis ist für Nerds ein gefundenes Fressen, um Zusammenhänge und Eckdaten des heimischen Internets zu erkunden. Diverse Statistiken sind auch für Nicht-Techniker lesbar, ganz viel aber speziell für jene, die Internettechnologie selbst verstehen.

