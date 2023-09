Anbieter 31.08.2023

Google Maps mit Schnittstelle für Solarkraftwerke

Um eine PV-Anlage zu berechnen, reichert Google die Maps-Karten um Daten zu Sonnenstand und Sonnenkraft an, läßt über eine API sogar Energieberechnungen zu.





Google liefert damit Grundlagen für Dächer und ihre Wirtschaftlichkeit für Solarenergie direkt anhand der Karten des Konzerns. Die API-Schnittstelle muss allerdings über den Vertrieb geordert werden, ist aber in 40 Ländern bereits verfügbar.



Google Maps Solar

Google Maps Preise



Mit einem Gratisguthaben von 200$ pro Monat lassen sich eine Menge Berechnungen aber bereite kostenlos durchführen, bevor man in den kostenpflichtigen Rahmen kommt. Will man größere Berechnungen durchführen, läßt sich Google wie üblich in Kontingenten des Cloud-Angebots zubuchen.



Insbesondere die einfache Nutzung über die bekannte Maps-Oberfläche dürfte viele Interessenten des Solarstroms näher zur Sonnenenergie führen.

