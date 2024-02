Web-Technik 08.02.2024

Google Cache weiter verwenden

Google hat den 'Cache' aus der Websuche entfernt. Dieser Zwischenspeicher für von Google abgerufenen Seiten im Crawler hat aber durchaus Nutzen, den man immer noch haben kann.

War früher bei der Suche mit Google ein 'Cache' abrufbar, so hat Google diesen Dienst eingestellt. Den zuletzt abgerufenen Stand einer Seite aus dem Suchergebnis kann man jetzt nicht mehr ganz so einfach erhalten - doch gerade das ist oft wichtig. Um herauszufinden, 'was Google sieht', konnte der Cache befragt werden - das macht auch einen Unterschied je nach Land, wo man eine Seite abrufen konnte (oder eben auch nicht und dann eine Alternative über den Cache gefunden hat). Das geht nun also nicht mehr.



Alternativ kann man auf die Wayback-Machine von archive.org nutzen, die frühere Versionen von Websites speichert. Die ist aber nicht so vollständig und aktuell wie der Cache von Google, nicht in jedem Fall also ein passender Helfer für die genannten Fragen. Google hat durch die Größe und Monopolstellung aber auch die besseren Karten im Abruf von Seiten, die gefunden werden wollen und daher oft die besseren Inhalte im Cache.



Der Google-Cache ist aktuell aber noch manuell zu erreichen. Eine Website-Adresse, die man im Cache aufrufen will, muss man dazu nur leicht anpassen.



Wenn eine Website so aussieht, starten wir mit dieser Beispieladresse:



http://www.tripple.net



Das 'http' oder 'https' am Anfang muss man löschen. Es bleibt:



://www.tripple.net



Nun stellt man der Adresse noch den Cache davor, der hier abrufbar ist:



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache



Zusammen ergibt das die Adresse:



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache://www.tripple.net



Fertig, der Cache ist dort weiterhin wie gehabt abrufbar. Nicht so einfach wie der Mausklick in der Suchmaschine, aber einfach genug, um immer noch rasch ans Ziel zu kommen. Zumindest jetzt noch, wer weiss bis wann Google den Google Cache auch an dieser Adresse entfernt...

