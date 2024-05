Werkzeuge 21.05.2024



Youtube-Abos außerhalb Youtube verwalten

Wer mit der automatischen Filter- und Sortier-Logik von Youtube nicht zurecht kommt, könnte von dieser Browsererweiterung basierend auf RSS seine Freude haben.

Social Networks, darunter auch Youtube, haben ihren Algorithmus zur Anzeige neuer Inhalte. Und der deckt sich nicht mit jenen Menschen, die lieber alle neuen Inhalte chronologisch sehen wollen - was logisch ist, die Plattformen wollen reißerische Inhalte zum Binden der User vor dem Bildschirm forcieren. Die Kontrolle zurückholen ist gar nicht so einfach, weil die einzelnen Netzwerke das gerne unterbinden.



Youtube hat beispielsweise den Zugang zu allen neuen Videos und Kanälen, die man abonniert hat, deutlich erschwert. Nicht einmal das aktive zusätzliche Anfordern von Benachrichtigungen funktioniert zuverlässig. Aber es gibt noch die alten RSS-Feeds, zwar versteckt, aber funktionstüchtig. Mit einem guten RSS-Reader, der die Inhalte für Videos passend darstellen kann, ist aber eine ausreichend gute Usability machbar.



Wir haben einen gefunden, der das kann, innerhalb von Chrome oder Firefox arbeitet (man also nicht das Werkzeug der Wahl verlassen muss) und gleichzeitig auch direkt innerhalb von Youtube einen Feed holen kann (also ein 'Abo' aktivieren kann). Dazu erlaubt er noch, die Abos in Ordnern anzulegen und zu strukturieren - und viel mehr.







Feedbro RSS für Youtube und mehr



Feedbro kann aber mehr als nur das. Auch andere Social Networks kann er gut verarbeiten, braucht zwar etwas Einarbeitung ins Thema RSS und etwas Konfiguration der Oberfläche nach eigenen Wünschen, aber dann ist er deutlich effizienter als Youtube selbst. Und man ist nicht ausgeliefert, was die KI einem vorschlagen oder verstecken will. Tolles und schnelles Werkzeug, braucht nur etwas Zeit und Spielerei zum Start!

Bild: Adobe Stock/Alexandra KI

#RSS #Feed #Youtube #Abos #Social Media







